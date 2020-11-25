Manisa’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, “Kadına yönelik şiddet ülkemizin ve dünyanın en önemli problemlerinden birisi ve bunu çözme konusunda da devletimizin güçlü bir iradesi var. Bu iradeyi sahaya yansıtmak da bizim görevimiz. Aslında bu beden gücünün değil haklı olanın güçlü pozisyona geçmesi gerektiğinin mücadelesi. Şiddete tek bir boyuttan bakarsak istenilen ölçüde önleme şansımızın olmadığını düşünüyorum. Kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet, hayvanlara yönelik şiddet bunun yanında terör örgütlerinin meydana getirdiği şiddet hepsi aslında aynı sorunun bir parçası ve bunlara farklı bir bakış açısı getirip ayrıntılı ele almak gerekiyor” dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklere yönelik çalışmalar yapılmasının etkili olacağını da söyleyen Vali Karadeniz, “İşin bir başka boyutu da çocuklarımızı büyüdüklerinde kendi ayaklarının üzerinde durabilecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Erkek çocuk da büyüdüğünde kendi ihtiyaçlarını giderecek şekilde yetiştirilmeli ki kadınla erkek arasındaki eşitlik sağlanabilsin. Şiddetle ilgili sorunun gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan önlemler sonucunda azalmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durumun değerlendirmesi yapılarak alınması gereken somut önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında şehrin farklı noktalarında KADES uygulamasının tanıtılması amacıyla kurulan stantları gezen Vali Karadeniz daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimlerini ziyaret ederek görevli personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve ilgililer katıldı.

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