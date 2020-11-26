

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de ekim ayında yapmayı planladığı olağanüstü genel kurul koronavirüs engeline takılan Akhisarspor'un kongresi yine ertelendi. Yeşil-siyahlılarda kağıt üzerinde Harun Eryüksel başkan olarak gözükmesine rağmen 2 aydır perde arkasından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşi Bışar Özbey, Akhisarlı basın mensuplarıyla bir araya geldikleri toplantıda genel kurul tarihini 11-18 Aralık olarak açıkladı.

Ancak salgın nedeniyle daha önce aralık ayına ertelenen kongre, İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle yine ileri tarihe alındı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamındaki genelgesinde, "Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması" ibaresi yer aldı. Akhisarspor, sandığa en erken Mart 2021'de gidebilecek.

TARAFTARDAN PROTESTO

Akhisarspor'da bir grup taraftar, ligde son olarak Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 6-0 yenilen takımı ve yönetimi protesto etti. Taraftarlar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin girişine, "50 yıllık efsane rezil oldu sizinle" ile "Akhisarspor, Akhisarlılarındır" yazılı pankartlar astı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-11-26 11:14:23



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