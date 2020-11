Şehzadeler Belediyesi’nden esnafa destek

Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda Şehzadeler ilçesindeki faaliyetleri durdurulan 327 esnafa, müracaat etmeleri halinde, Şehzadeler Belediyesi’nce 750 TL, Şehzadeler Kaymakamlığı’nca 750 TL olmak üzere toplamda 1.500 TL nakdi destekte bulunulacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara düzenledikleri basın toplantısı ile korona virüsle mücadele kapsamında Şehzadeler ilçesinde faaliyetleri durdurulan esnaflara nakdi destekte bulunulacağını duyurdu.

Şehzadeler Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıda yapılacak desteklemelerin detayları hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüsle mücadelenin tüm dünyada olduğu gibi Şehzadeler’de de sürdüğüne dikkat çekerek “Ancak görüyoruz ki ülkemizde vaka sayılarında ciddi bir artış var. Her gün canımız yanıyor. Vefat sayılarında bir artış var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi. Korona virüsle mücadele kapsamında her gün yeni tedbirlerin alınmak zorunda kalındığına dikkat çeken Başkan Çelik, “Geçtiğimiz günlerde de kahvehaneler, internet kafeler, bilardo salonları ve halı saha gibi işletmelerin faaliyetlerine ara verildi. Şehzadeler ilçemiz sınırları içerisinde bu kapsamda 327 işletmemiz faaliyetlerini sürdüremez hale geldi. Salgın nedeniyle herkes ekonomik olarak bir zorluk içerisinde. Faaliyetleri durdurulan esnaflarımız ise ayrıca bir sıkıntı yaşıyor. Tabi bu bir tercih değil, mecburi bir durum. Salgının daha da fazla yayılmaması için tedbir alınmak zorunda. Bu noktada biz de ne yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. Sayın Kaymakamımız ile de istişarede bulunduk. Esnafımızın bir nebze de olsa yarasını sarabilmek, onlara bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirebilmek için bazı kararlar aldık. Şehzadeler Belediyesi olarak aralık ayı meclisimizde alacağımız karar sonrasında bu 327 esnafımızdan bize müracaat eden esnaflarımıza bir defaya mahsus olmak üzere 750’şer TL’lik bir destekte bulunma kararı aldık. Yine aynı şekilde Sayın Kaymakamımız da sosyal yardımlaşmayı toplayarak, gerekli çalışmayı yaptı. Şehzadeler Kaymakamlığımız da esnaflarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir yardımda bulunacak” diye konuştu.

Vatandaşlara bir de çağrıda bulunan Başkan Çelik “Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. Vaka sayıları artarsa ilave tedbirlerin alınması da kaçınılmaz olacak. Yapılması gereken her şey vatandaşımızın elinde. Lütfen bütün sosyal etkinliklerimizi erteleyelim ve çekirdek ailemiz ile birlikte olmaya dikkat edelim. Bir araya gelmek durumunda kalıyorsak da maske, mesafe ve temizlik kuraldan taviz vermeyelim” diye konuştu.



“Esnaflarımıza katkı olacak”

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise haziran ayında salgının yükselişe geçtiği dönemde Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile hem vakıf bütçesi hem de merkezi bütçeden esnaflara 750 1000 TL arasında değişik yardımlar yaptıklarını hatırlatarak “Alınan ek tedbirler kapsamında bazı işyerlerimiz yılbaşına kadar kapatıldı. Bu esnaflarımıza bir katkısı olması için, onlara yalnız olmadıklarını göstermek için gerekli çalışmalarımızı yaptık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla esnaflarımıza 750 TL destekte bulunma kararı aldık. 750 TL biz, 750 TL de Şehzadeler Belediyemiz olmak üzere 1.500TL esnaflarımıza bir destekte bulunmuş olacağız. Ayrıca bu süreçte edevlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlarımız başvuruları değerlendirildikten sonra 1000 TL salgın yardımı alabilirler” ifadelerini kullandı.

