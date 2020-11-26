Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

İHA

Manisa, bir prestij cadde daha kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki prestij proje çalışmalarını tamamladı. Altyapısından üstyapısına tüm detayları ile yenilenen cadde, geceleri de ışıl ışıl bir görünüm kazandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Caddesi Prestij Projesi’ni yerinde inceledi. İncelemeler sırasında heyete, Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, On Üç Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Davut Süzek de eşlik etti. İnceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi heyetini gören vatandaşlar, caddeye yapılan büyük yatırım dolayısıyla teşekkür ederken, Cengiz Ergün Başkana selamlarını ilettiler. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, yenilenen Adnan Menderes Prestij Caddesi’nin Soma’ya hayırlı olmasını diledi.

2 mahallede 15 bin nüfusa hitap eden bir cadde
Soma Adnan Menderes Caddesi’ndeki çalışmaların teknik detaylarını paylaşan Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Adnan Menderes Caddesi, ilçemizin iki büyük mahallesinde yaklaşık on beş bin kişilik nüfusa hizmet veren bir cadde. Burada, ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları bitirildi. Altyapı çalışmalarının bitirilmesine müteakip, biz burada yaya kaldırım çalışmaları, mevcut toplu taşıma hizmeti verilmesi durumunda durak cepleri, parklanma cepleri, çöp konteynerleri ceplerini yaptık. Daha sonrasında altyapı kurumlarına ait logar kapaklarının ilgili muayene bacalarının yapılması, orta refüj ve ulaşımda kullanılacak kilit parke taş düzenlemelerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 42 bin 500 metrekare kilit parke taş imalatlarda kullanıldı. 6 bin 500 metre de bordür olmak üzere yaklaşık 50 bin metrelik bir imalat ile caddemizin işi noktalandı. Biz burada üstyapı imalatlarını tamamladıktan sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca araçlar için ve yayalar için aydınlatma işlemleri de tamamlandı. Şu an itibariyle görüldüğü üzere vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Soma’ya yeni bir prestij cadde kazandırdığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Muhtarlardan teşekkür var
Mahalle muhtarları da yapılan çalışma hakkında görüşlerini paylaştılar. On Üç Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata, “Bu yolla ilgili çalışmalardan dolayı Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Altyapısından, taş döşemesine, ışıklandırmalarına kadar çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar.” derken, Atatürk Mahalle Muhtarı Davut Süzek, “Adnan Menderes Caddesi, altyapısıyla üstyapısıyla ışıklandırmalarıyla çok güzel oldu. Mahallemiz, yeni bir yaşam alanı kazandı. Başta Cengiz Ergün başkanımız olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına zam yapmayacak
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına zam yapmayacak
Saruhanlı’nın altyapısı yenileniyor
YEREL HABERLER Saruhanlı’nın altyapısı yenileniyor
Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Hizmet İş Sendikası ile Demirci Belediyesi arasında ...
Şehzadeler Belediyesi’nden esnafa destek
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi’nden esnafa destek
Akhisarspor'un kongresi yine ertelendi
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kongresi yine ertelendi
Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, işçi ve emekçiyi sevindirdi
Alaşehir'de 4 proje destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 4 proje destek almaya hak kazandı
Gönül öğretmenden köy okullarına kütüphane
YEREL HABERLER Gönül öğretmenden köy okullarına kütüphane
Büyükşehir destekli seralarda üretim devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir destekli seralarda üretim devam ediyor
Salihli Belediyesi muhtarlık binalarını ilaçladı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi muhtarlık binalarını ilaçladı
Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı Manisa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri yoldan çıkarak devrildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 ...
Kula’da ‘Kadına şiddete hayır’ standı Kaymakam Duru’dan 'Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele' bürolarına ziyaret
YEREL HABERLER Kula’da ‘Kadına şiddete hayır’ standı Kaymakam ...
Manisa’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Manisa’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı
Yunusemre Belediyesi’nden “maske ve eldivenlerinizi yere atmayın” uyarısı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi’nden “maske ve eldivenlerinizi ...
Manisa Valiliğinden uyarı: “Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır”
YEREL HABERLER Manisa Valiliğinden uyarı: “Yeni tedbir ve kısıtlama ...
Milletvekili Çankırı’dan en anlamlı ziyaret AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, depremde iki çocuklarını kaybeden öğretmen çifti ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Çankırı’dan en anlamlı ziyaret AK Parti ...
Alaşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Alaşehir'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
O isimleri daha yakından tanıyacağız
YEREL HABERLER O isimleri daha yakından tanıyacağız
Eğitimci kadınlardan şiddetle mücadele çağrısı
YEREL HABERLER Eğitimci kadınlardan şiddetle mücadele çağrısı
AK Parti'li kadınlardan şiddete karşı 'turuncu çizgi'
YEREL HABERLER AK Parti'li kadınlardan şiddete karşı 'turuncu çizgi'
Boşanmak istediği eşi, çocuklarının gözü önünde boğazını kesti
YEREL HABERLER Boşanmak istediği eşi, çocuklarının gözü önünde ...
Turgutluspor emin adımlarla
YEREL HABERLER Turgutluspor emin adımlarla
Kula’ya modern pazaryeri için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Kula’ya modern pazaryeri için imzalar atıldı
Başkan Ergün, alt ve üstyapı müjdelerine devam etti
YEREL HABERLER Başkan Ergün, alt ve üstyapı müjdelerine devam etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X