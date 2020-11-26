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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden üreticiye büyük destek

İHA

Büyükşehirden üreticiye büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kooperatiflere desteği kapsamında Gıda Bankası ve Aşevi’nde kullanılacak tarımsal ürünlerin doğrudan üreticiden alınmasıyla ilgili çalışmalarında mesafe kat etti. Kırkağaç Yağmurlu Çobanlar Söğütalan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Kerim Bağcı, destek ve katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde kullandığı tarım ürünlerini doğrudan üreticiden alabilmek amacıyla yeni bir proje başlatmış, proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan ve Aşevinde tüketilen bakliyatları doğrudan üretici kooperatiflerinden temin ederek hem kooperatiflere hem de üreticilere destek verecek. Proje kapsamında ilk aşamada 5 buçuk ton nohut ve 5 buçuk ton kuru fasulyenin alım süreci yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, proje kapsamında geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan Kırkağaç Yağmurlu Çobanlar Söğütalan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ve Kooperatif Başkanı Kerim Bağcı’yı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kırkağaç Muhtarlık Hizmetler Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ile Kooperatif Başkan Yardımcısı ve Yağmurlu Mahalle Muhtarı Osman Zeybek yer aldı.

“Halk ve belediye iç içe”
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım ve beraberindekiler, Gıda Bankası ve Aşevi ihtiyacı olan bakliyatın paketlendiği tesiste incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflere destek vermeye devam ettiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizin ünlü olan fasulyelerinizden hem biz faydalanalım hem de halkımız faydalansın istedik. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bunun öncülüğünü yaptılar. Bu projede halk ve belediye iç içe. Belediye bu proje ile üretici ve tüketiciyi bir araya getiriyor. Siz bu işi ne kadar kaliteli yaparsanız bizler de o kadar hevesli oluruz. Bu kaliteyi düşürmeyin. Biz bu işe şimdiden başlayalım. Üretime destek vereceğiz. Ürettiklerini alalım ama kaliteli ve lezzetli olsun” dedi.

Kooperatiften büyükşehire teşekkür
Ziyaretleri ve proje nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür eden Kırkağaç Yağmurlu Çobanlar Söğütalan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kerim Bağcı, “Manisalı üreticiye önemli ve büyük bir destek sağlanıyor. İnşallah devamının da gelmesi en büyük temennimizdir. Üreticimize ve kooperatiflere destek ve katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyor, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.

Kooperatifin zeytinyağı üretim tesisini inceledi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, paketleme tesisinin ardından kooperatifin zeytinyağı üretim tesisinde de incelemelerde bulundu, yapılan üretim hakkında bilgi aldı. Kooperatif Başkanı Kerim Bağcı ve Başkan Yardımcısı Osman Zeybek ile istişarelerde bulunan Yıldırım, Başkan Cengiz Ergün’ün kooperatiflere destek olma noktasındaki hassasiyetini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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