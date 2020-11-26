Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

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Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi korona virüs salgını nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.



Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alındı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimiz Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 26.11.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.11.2020 tarihli ve 2020/117 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır” denildi.

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