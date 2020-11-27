Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret

1993 yılında Bingöl Adaklı kırsalında teröristler tarafından kurulan pusuda yaralanan Güneydoğu Gazisi Celal Semiz, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Güneydoğu Gazisi Celal Semiz’i makamında kabul eden Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Bizler devlet olarak şehit ailelerimizi ve gazilerimizi çok önemsiyoruz ve her türlü sorunları, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" diyerek, Gazi Celal Semiz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Gazi Celal Semiz ise, "Devletimiz bizim her zaman yanımızda Kaymakamımız Ali Yıldırım’a ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.