Pazar yeri girişinde kadınlar KADES bilgilendirmesi

Manisa'nın Selendi ilçesinin pazar yeri girişine "Kadına Şiddete Hayır" standı açıldı. Standı ziyaret eden kadınlara, Kolluk kuvvetlerince 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgiler verildi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç pazar yerinde kurulan KADES bilgilendirme standını ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam Ali Yıldırım, "Selendi, kadına şiddet konusunda çok iyi durumda, biz ilçemizde 1 tane bile kadına şiddet konusu yaşanmasını istemiyoruz. Adını bile duymak istemiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. KADES diye bir uygulamamız var. Bu uygulamanın yaygın kullanımını sağlamamız gerekiyor. KADES, akıllı telefon kullanıcısı kadınların, IOS ve Android telefonlarına indirebileceği, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, bir tuşla 112, 155, 156 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olacak." dedi.

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