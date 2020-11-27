Akhisarspor telafi peşinde

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanındaki 6-0'lık şok mağlubiyetle son bulan Akhisarspor, yarın evinde Ankaraspor önünde telafi ve moral arayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Sezon öncesinde kadrosundaki önemli isimleri kaybedip transfer yasağı nedeniyle yerlerine takviye yapamayan Akhisarspor, ligde 10 maçta 13 puan toplarken, Ankaraspor 9 karşılaşmada 5 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor.
Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Cem Kavçak, galibiyetle moral tazeleyip yeni bir seri başlatmak istediklerini, taraftara da Keçiören deplasmanını unutturmaları gerektiğini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2020-11-27 10:02:47
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