Manisa FK'nın yüzü kızardı



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istatistikleri domine ederek sezon başından beri liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İttifak Holding Konyaspor'a çok farklı yenilerek elenmenin şaşkınlığını yaşadı. Ligde grubunda bu sezon 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alırken en yakın rakibine şimdiden 10 puan fark atan, rakip kaleleri 36 kez sarsıp kendi kalesinde yalnız 10 gol gören Manisa ekibi, Süper Lig temsilcisi önünde dağıldı. Kupada daha önce 3'üncü Tur'da Gümüşhanespor'u 2-0 yenip eleyen Manisa FK, Konyaspor'a 7-0 yenilerek havlu attı. Ligde 11 maçta kalesinde gördüğü gole kupada neredeyse yalnız tek sınavda geçit veren siyah-beyazlıların yüzü kızardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-11-27 10:54:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.