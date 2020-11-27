'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Bilgilendirme Semineri' gerçekleştirildi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasındaki Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında, TÜBİTAK 4000 Kodlu (TÜBİTAK 400440054007) proje çalışmalarındaki farkındalığı arttırmak amacıyla, 'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Öğretim Üyesi Emre Uygun, Öğretim Görevlisi Dilek Karaca ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün konuşmacı olarak katıldığı 'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Bilgilendirme Semineri', Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Proje Koordinatörü Mine Ayyıldız’ın moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Ataç, “Bilim ve toplumu bir araya getiren bu projelerle, bilimi topluma sevdirmeyi, üniversitemiz öncülüğünde ilimize yaymayı ve geliştirmeyi planlıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezimiz, ilimizde daha fazla sayıda ve nitelikli projeler üretmek için çalışıyor. Seminerin herkese maksimum düzeyde fayda sağlamasını ve olumlu çıktıları olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Seminer, Rektör Ataç’ın açılış konuşmasının ardından, MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Öğretim Üyesi Emre Uygur’un 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Öğretim Görevlisi Dilek Karaca’nın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ve Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı hakkındaki sunumları ile son buldu.

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