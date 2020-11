Soma'da filyasyon ekipleri canla başla çalışıyor

Korona virüs salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana sürecin gizli kahramanları filyasyon ekipleri oldu. Soma'da da 51 kişilik filyasyon ekibi gece gündüz demeden salgının yayılmasını önlemek için çalışırken, Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, "Sıkıntılarımızdan biri temaslı bildirimi, pozitif kişiler temaslı bildirmiyor. Temaslı bildirimi olursa filyasyon daha anlamlı oluyor." dedi.

Soma'da yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananlar ile temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekipleri, virüsün izini sürmeye devam ediyor. 51 kişinin görev aldığı ekip gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'de ilk Covid19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Covid19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca çalışıyor. Salgınla mücadelede Soma'da ön cephede mücadele veren filyasyon ekipleri evlerinde izole edilen Covid19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 38 kişilik saha ekibi ve 13 kişilik merkez ekip ile görev yapıyor.

Filyasyon ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, "Pozitif vakalar Sağlık Bakanlığı'nın HSS sistemine düştüğü andan itibaren tespit edilen kişileri arayarak kimlerle görüştüğünü, nerelere gittiğini ve temaslı sayabildiğimiz kriterleri belirtiyoruz. Daha sonra bu kişilerin adreslerine filyasyon ekiplerimizle giderek ilaçlarına başlıyoruz. Evde semptomu olan kişilere de ilaç tedavisi uyguluyoruz ki erken tedaviye başlayabilelim ve hastalığa zatürre eşlik etmesin. Çünkü zatürre olduğu zaman tedavi süreci biraz daha uzun sürüyor. Temaslı kişileri ise aile hekimlerimiz her gün arayarak kontrol ediyor. Eğer temaslı kişide her hangi bir semptom varsa doktor arkadaşlarımız, ekiplerimiz kişinin evine giderek numune alıyor, ilaç tedavisine başlanması gerekiyorsa ilaç tedavisine başlıyoruz. Sonuca göre eğer temaslı kişi pozitif çıkarsa tekrar gidiyoruz. Kaymakam bey de sağolsun bizimle çok ilgileniyor. Araç sayılarında Manisa'da en iyilerden biriyiz. İstediğimiz zaman 15 araca kadar çıkarabiliyoruz. Bizim filyasyon süremiz Türkiye ve Manisa ortalamasının çok altında." dedi.



"Vatandaşlar temaslı bildirimi yapmıyor"

Sıkıntılar birinin temaslı bildirimi olduğunu kaydeden Güven, "Pozitif kişiler temaslı bildirmiyor. Temaslı bildirimi olursa filyasyon daha anlamlı oluyor. Çünkü biz ne kadar çok kişiyi erken tespit edersek önlemlerimizi de o kadar erken almış oluyoruz. Temaslı 100 kişide olsa zaten biz o kişileri her gün arayarak kontrol ediyoruz, semptomları varsa ilaç tedavilerine başlıyoruz." diye konuştu.



"Bir çok vaka ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor"

Soma'da en çok karşılaştıkları ve sıkıntı yaşadıkları konulardan birinin ise ev ziyaretleri ve yapılan günler olduğunu dile getiren Güven şunları söyledi: "Bu konuda vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Birde halk arasında Covid19 gençlere bir şey yapmıyor algısı oluşmuş. Ama Covid19 sebebiyle erken yaşta vefat eden de var. Bu algı sebebiyle büyüklerimizi hastaneye mahkum ediyoruz. Madenler kontrol altında bizim vakalarımızın çok azı madenlerde. Tespit ettiğimiz vakaların çoğu dışarıdan aile görüşmelerinden kaynaklıdır. Çalışma saatlerimiz çok geniş. Ekiplerimiz sabah 08.00 gece 01.00'e kadar sahadalar. Bazı temaslı vatandaşlar gece 12 buçukta neden evimize geliyorsunuz diye şikayet ediyorlar. Ama biz biran önce tespit yaparak hastalığın yayılmasının önüne geçmek istiyoruz."

Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven son olarak vatandaşlardan izolasyon, sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını, pozitif olan vakaların ise temaslı olduğu kişileri mutlaka bildirmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.