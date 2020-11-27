Soma'da filyasyon ekipleri canla başla çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma'da filyasyon ekipleri canla başla çalışıyor

İHA

Soma'da filyasyon ekipleri canla başla çalışıyor

Korona virüs salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana sürecin gizli kahramanları filyasyon ekipleri oldu. Soma'da da 51 kişilik filyasyon ekibi gece gündüz demeden salgının yayılmasını önlemek için çalışırken, Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, "Sıkıntılarımızdan biri temaslı bildirimi, pozitif kişiler temaslı bildirmiyor. Temaslı bildirimi olursa filyasyon daha anlamlı oluyor." dedi.
Soma'da yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında hastalığa yakalananlar ile temasta bulunduğu kişilere ulaşan filyasyon ekipleri, virüsün izini sürmeye devam ediyor. 51 kişinin görev aldığı ekip gece gündüz çalışıyor.
Türkiye'de ilk Covid19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, Covid19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca çalışıyor. Salgınla mücadelede Soma'da ön cephede mücadele veren filyasyon ekipleri evlerinde izole edilen Covid19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 38 kişilik saha ekibi ve 13 kişilik merkez ekip ile görev yapıyor.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, "Pozitif vakalar Sağlık Bakanlığı'nın HSS sistemine düştüğü andan itibaren tespit edilen kişileri arayarak kimlerle görüştüğünü, nerelere gittiğini ve temaslı sayabildiğimiz kriterleri belirtiyoruz. Daha sonra bu kişilerin adreslerine filyasyon ekiplerimizle giderek ilaçlarına başlıyoruz. Evde semptomu olan kişilere de ilaç tedavisi uyguluyoruz ki erken tedaviye başlayabilelim ve hastalığa zatürre eşlik etmesin. Çünkü zatürre olduğu zaman tedavi süreci biraz daha uzun sürüyor. Temaslı kişileri ise aile hekimlerimiz her gün arayarak kontrol ediyor. Eğer temaslı kişide her hangi bir semptom varsa doktor arkadaşlarımız, ekiplerimiz kişinin evine giderek numune alıyor, ilaç tedavisine başlanması gerekiyorsa ilaç tedavisine başlıyoruz. Sonuca göre eğer temaslı kişi pozitif çıkarsa tekrar gidiyoruz. Kaymakam bey de sağolsun bizimle çok ilgileniyor. Araç sayılarında Manisa'da en iyilerden biriyiz. İstediğimiz zaman 15 araca kadar çıkarabiliyoruz. Bizim filyasyon süremiz Türkiye ve Manisa ortalamasının çok altında." dedi.

"Vatandaşlar temaslı bildirimi yapmıyor"
Sıkıntılar birinin temaslı bildirimi olduğunu kaydeden Güven, "Pozitif kişiler temaslı bildirmiyor. Temaslı bildirimi olursa filyasyon daha anlamlı oluyor. Çünkü biz ne kadar çok kişiyi erken tespit edersek önlemlerimizi de o kadar erken almış oluyoruz. Temaslı 100 kişide olsa zaten biz o kişileri her gün arayarak kontrol ediyoruz, semptomları varsa ilaç tedavilerine başlıyoruz." diye konuştu.

"Bir çok vaka ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor"
Soma'da en çok karşılaştıkları ve sıkıntı yaşadıkları konulardan birinin ise ev ziyaretleri ve yapılan günler olduğunu dile getiren Güven şunları söyledi: "Bu konuda vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Birde halk arasında Covid19 gençlere bir şey yapmıyor algısı oluşmuş. Ama Covid19 sebebiyle erken yaşta vefat eden de var. Bu algı sebebiyle büyüklerimizi hastaneye mahkum ediyoruz. Madenler kontrol altında bizim vakalarımızın çok azı madenlerde. Tespit ettiğimiz vakaların çoğu dışarıdan aile görüşmelerinden kaynaklıdır. Çalışma saatlerimiz çok geniş. Ekiplerimiz sabah 08.00 gece 01.00'e kadar sahadalar. Bazı temaslı vatandaşlar gece 12 buçukta neden evimize geliyorsunuz diye şikayet ediyorlar. Ama biz biran önce tespit yaparak hastalığın yayılmasının önüne geçmek istiyoruz."
Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven son olarak vatandaşlardan izolasyon, sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını, pozitif olan vakaların ise temaslı olduğu kişileri mutlaka bildirmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Bilgilendirme Semineri' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Bilgilendirme ...
Şehzadeler Belediyesinde imzalar şirket personelleri için atıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinde imzalar şirket personelleri ...
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede ...
CHP'li başkan taburcu oldu CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu
YEREL HABERLER CHP'li başkan taburcu oldu CHP Kula İlçe Başkanı ...
Manisa FK'nın yüzü kızardı
YEREL HABERLER Manisa FK'nın yüzü kızardı
Akhisarspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor telafi peşinde
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahveciler arayış içerisinde Kahvehanesi kapanan esnaf dükkanının önünde manavlığa başladı
YEREL HABERLER Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa ...
Selendi’de yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Selendi’de yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri ...
Pazar yeri girişinde kadınlar KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Pazar yeri girişinde kadınlar KADES bilgilendirmesi
Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı
YEREL HABERLER Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı
Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret
Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor
YEREL HABERLER Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor
EDOK Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Karadeniz’i ziyaret etti
YEREL HABERLER EDOK Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Karadeniz’i ...
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye personeline teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye ...
Rektör Ataç online gerçekleştirilen EPO Konsorsiyum Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç online gerçekleştirilen EPO Konsorsiyum ...
Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig
Büyükşehir, Kula’daki çevreci tesiste incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kula’daki çevreci tesiste incelemede ...
Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
YEREL HABERLER Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
Salihli’de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Salihli’de zabıta ekiplerinden işletmelere korona ...
Manisa Azerbaycan Derneği’nden Başkan Ergün’e ve meclise teşekkür
YEREL HABERLER Manisa Azerbaycan Derneği’nden Başkan Ergün’e ve ...
Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken ...
Başkan Çerçi’den MHP ve CHP’ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den MHP ve CHP’ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Bilgin'den spora büyük yatırım Ali Ziya Parlar Stadı spor kompleksine dönüşecek
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den spora büyük yatırım Ali Ziya Parlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X