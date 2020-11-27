Şehzadeler, güvenlik personellerini de unutmadı

Şehzadeler Belediyesi ve Öz GüvenSen Sendikası arasında belediyede çalışan 40 güvenlik görevlisini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Şehzadeler Belediyesi ile Öz GüvenSen Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla tamamlandı. Şehzadeler Belediyesi’nde çalışan 40 güvenlik görevlisini kapsayan ve iki yıllığına imzalanan toplu iş sözleşmesinin imzaları başkanlık makamında atıldı.
İmza töreninde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hak İş İl Başkanı Turan Karafil ve Öz GüvenSen Sendikası Başkanı Ömer Korkmaz hazır bulundu. İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “40 güvenlik görevlimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini tamamladık. Personellerimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun.” dedi.
Öz GüvenSen Sendikası Başkanı Ömer Korkmaz da, “Kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz Şehzadeler Belediyemize, değerli üyelerimize ve Manisa'ya hayırlı olsun.” diyerek sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.