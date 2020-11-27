Altyapı talebine MASKİ’den kısa sürede çözüm

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Akay Sokakta yeni imara açılan noktada kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile vatandaşların taleplerine çözümler üretiyor. Yeni imara açılan yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede karşılık veren MASKİ, Saruhanlı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Akay Sokakta kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yeni imara açılan bölgede ikamet edecek olan vatandaşların altyapı ihtiyacı giderildi. MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da çalışmayı yerinde takip etti. Çalışma yürütülen sokakta ikamet eden vatandaşlar yapılan hizmet için MASKİ’ye teşekkür etti.

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