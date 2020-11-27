Yunusemre’de borçlar belediyeye gitmeden yapılandırılabiliyor

Yunusemre Belediyesi, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin belediyeye gelmeden ebelediye sistemi üzerinden borçlarını yapılandırabileceklerini duyurdu.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 31 Ağustos 2020 ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların başvuruları alınmaya başladı. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükellefler 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar Yunusemre Belediyesi’ne başvurabilecek. Pandemi dolayısıyla vatandaşların sıkıntı yaşamaması için başvurular resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresi üzerinden de yapılabilecek. Uygulamadan faydalanmak isteyen mükellefler www.yunusemre.bel.tr adresine girip online işlemler bölümünü tıklayarak borçlarını yapılandırabilecek. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurabilir.

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