Turgutlu emniyetinden kaçak içki operasyonu

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Turgutlu’da emniyet güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda kaçak alkol ve rakı ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 26 Kasım 2020 tarihinde Turan Mahallesinde depo olarak kullanılan metruk binada kaçak alkol imalatı yapıldığını tespit edildi. Asayiş ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi ve düzenlenen operasyonda 55 litre etil alkol, 51,5 litre kaçak rakı, 120 gram anason yağı ele geçirildi. İmalat yaptığı tespit edilen M.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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