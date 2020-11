Manisa'da Covid-19 kahramanlarına üzüm dopingi Salihli Ticaret Borsası sağlık çalışanlarını unutmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli sağlık personeli ve filyasyon ekiplerine içinde kuru üzüm ve leblebi olan paketler hediye edildi.

Sağlık çalışanlarına paketleri hediye eden Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden çalışan sağlık personelinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Aksoy, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı yürüttüğümüz bu büyük savaşta en ön safta bulunarak, göreviniz esnasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızı ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevinizi fedakarca yürüttüğünüze şahidiz. Dur durak bilmeden, kimi zaman uykunuzu kimi zaman da yemeyi bir kenara bırakarak bir vatandaşımızı daha iyileştirmek adına hizmet etmeniz, her türlü takdirin üstündedir. Salihli Ticaret Borsası olarak bizler de sizlerin bu özverili ve fedakârca çalışmanıza teşekkür etmek amacıyla sizlere enerji kaynağı ve vitamin deposu olan kuru üzüm ve leblebilerimizi takdim etmek istedik. Bu salgından bir an önce kurtularak, sevdiklerimize sımsıkı sarılabileceğimiz güzel günlerin gelmesi dileğiyle, sizlere minnettarız.” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç ise, “Salgının başından buyana Salihli Ticaret Borsası sağlık camiasına bir çok noktada önemli katkılar sağladı. Her zaman bizlerin yanında olan Salihli Ticaret Borsası’na teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Salihli Hasan Taşer Toplum Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Armağan Karaman, Salihli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Turan Yalçın katıldı.

