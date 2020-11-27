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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

İHA

Jandarmadan dolandırıcılık uyarısı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından veya telefonlara gönderilen kısa mesajlar yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına dikkat çekerek vatandaşların dikkatli olmaları istedi.
Son zamanlarda sosyal medya hesapları veya telefonlara gönderilen kısa mesajlarla yapılan dolandırıcılık olaylarında artış yaşanması üzerine Manisa il Jandarma Komutanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Manisa ili genelinde; sosyal medya platformları facebook, twitter, instagram ile cep telefonlarına gönderilen internet bağlantı yolu linkleri ve cep telefonu aramaları marifetiyle yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinde son zamanlarda artış gözlemlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Logosu, siyasi parti logolan, CİMER iade talebi, kredi kartı yıllık aidat ücreti iadesi, doğalgaz, elektrik, su faturalarına yansıyan KDV İle TRT Katkı Paylarının iadesi, kurumsal ve/veya tüzel kişilik sahibi endüstriyel, hizmet sektörü ile iştigal eden şirket ve firmaların unvan ve logolan kullanılarak ilgili ürünlerde kampanyaların olduğu şeklinde üretilen sahte internet bağlantı yolu içerikleri paylaşılmak suretiyle, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp aradıkları şahıslar hakkında terör iltisaklı tahkikat yürütüldüğü korkusu vermek suretiyle, pandemi, doğal afet hali mevcudiyetinden: sosyal yardımlaşma dernekleri, Belediye, AFAD, Kızılay gibi kurum kimlikleri kullanılarak, mali yardım, erzak, kömür, ev eşyası gibi yardım yapılacağı taahhüt edilerek, piyasa fiyatının altında cazip bir fiyatla satışa sunulan akıllı telefonlar, elektronik cihazların yer aldığı linkler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri yanı sıra yabancı menşeili şahıslar adına kayıtlı cep telefonu hatları üzerinden kendilerini bakanlık ya da valilikte görevli bürokrat olarak tanıtan kötü niyetli şahısların ticari işletme/firma yetkililerine ulaşarak meşru olmayan bağış ve yardım taleplerinde bulunmak suretiyle de uygulanan dolandırıcılık faaliyetlerinde son zamanlarda artış gözlemlenmektedir. Mezkûr dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşların daha dikkatli davranmasını tesis ve idame ettirmek adına; sosyal medya platformları ya da cep telefonu hattı üzerinden gönderilen kampanya, mali yardım, kart iadesi gibi içerikli linklere tıklamamalarını, linkleri aktif hale getirmemelerini, herhangi bir bildirim almaları halinde İsmi/unvanı kullanılan firma/şirketin kurumsal internet adresi üzerinden ilgili kuruma ulaşılması/bağlantı sağlanılmasını, kendisini kamu kurumunda (İçişleri Bakanlığı, Manisa Valiliği vs.) görevli bürokrat olarak tanıtan şahıslar tarafından Pandemi, deprem, sel gibi doğal afet sebepleriyle mağdur olan vatandaşlara dağıtmak üzere bağış ya da yardım adı altında para talep eden şahıslar hakkında adli işlem tesis edilebilmesi maksadıyla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk kuvvetleri ile derhal irtibata geçilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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