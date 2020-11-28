Parkta hayvanları beslerken cüzdanını kaybetti İçi para dolu cüzdan temizlik işçileri tarafından bulundu, sahibine teslim edildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir hayvanseverin sokak hayvanları beslediği esnada düşürdüğü cüzdanı, Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri tarafından bulunarak teslim edildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri Ramazan Tarım, Murat Uzun ve Seyfi Karataş Cumhuriyet Parkı Mevkiinde rutin temizlik işlerini yaparlarken, yerde bir adet cüzdan buldu. İçerisinde bir miktar para ve kişiye ait kimlik ve özel bilgilerini içeren belgelerin olduğunu fark eden temizlik işçileri cüzdanın sahibine sosyal medya üzerinden ulaşmayı başardı. Sosyal medyadan cüzdan sahibi Kasım Evren Gül ile Alaşehir Belediyesi Temizlik İşleri Garajında buluşmak üzere anlaşan üç işçi, cüzdanı sahibine teslim etti.

Cüzdanı bulan temizlik işçilerinden Ramazan Tarım, "Akşam temizlik yaparken Cumhuriyet Parkı etrafında bir cüzdan bulduk. Cüzdanın içinde belli bir miktarda para vardı. Arkadaşın kimliğine bakarak sosyal medya üzerinden kendisine ulaştık. Cüzdanını kaybedip kaybetmediğini sorduk. O da cüzdanını kaybettiğini söyledi. Biz de temizlik işleri garajına gittiğimizi ve kendisine cüzdanı teslim edeceğimizi söyledik. Arkadaşımız da oraya geldi ve cüzdanı teslim ettik" diye konuştu.



"Taksitlerimi ödeyecektim"

Parkta sokak hayvanlarını beslediği sırada cüzdanını kaybeden Kasım Evren Gül, cüzdanın içindeki parayla taksitlerini ödeyeceğini belirterek, "Her akşam burada sokak hayvanlarına yemek bırakıyorum. Yemek bıraktığım sırada cüzdanımı düşürmüşüm ve farkında değildim. Evime gittiğimde tanımadığım insanların sosyal medyadan bana ulaşmaya çalıştıklarını fark ettim. Ulaşan insanların Alaşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan ağabeylerimiz oldunu öğrendim. Allah razı olsun. İçinde bir miktar param vardı. Taksitlerimi ödeyecektim ve ağabeylerim sayesinde cüzdanım elime geçti. Böyle duyarlı personellere sahip olduğu için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Alaşehirli vatandaşlarımızın huzurla yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Öte yandan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, cüzdanı bularak sahibine teslim eden belediye işçileri Ramazan Tarım, Murat Uzun ve Seyfi Karataş'ı makamında ağırladı. Cüzdanı bulan işçileriyle gurur duyduğunu belirten Başkan Öküzcüoğlu, personele onur belgesi ve çeşitli ödüller verdi. Cüzdanı bulan belediye işçilerini ödüllendiren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarımız Cumhuriyet Parkı civarında yerde cüzdan bulmuşlar. İçindeki paralar ve kimliklerle beraber cüzdanı sahibi arkadaşa iletmişler. Ben kendilerine bu hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu personelimizi de onurlandırmak istedik. Kendilerine de mutevazi yardımlarda bulunduk. Alaşehir Belediye personellerimizle beraber Alaşehirli vatandaşlarımızın huzurla yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız kişisel eşyalarını kaybedebilir, düşürebilir biz onları sahiplerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

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