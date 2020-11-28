Turgutluspor evinde oynayacak

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste GMG Kastamonuspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor galibiyetleriyle zirve yarışına tutunan Turgutluspor yarın evinde lider Eyüpspor'la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Celal Bayraklı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında hafta içinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2020-11-28 11:20:57
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