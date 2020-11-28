Temizlik işçileri parkta buldukları cüzdanı sahibine teslim etti



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde temizlik işçileri, parkta yerde buldukları içinde bir miktar para ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanı, sahibine ulaştırdı.

Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri Ramazan Tarım (43), Murat Uzun (45) ve Seyfi Karataş (42), Cumhuriyet Parkı mevkisinde rutin temizlik işlerini yaparlarken, yerde cüzdan buldu. İşçiler, içinde bir miktar para ve kimlik kartları bulunan cüzdanı muhafaza altına aldı. Temizlik işçileri, sosyal medya üzerinden cüzdan sahibi Kasım Evren Gül'e ulaşarak teslim etti.

Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, temizlik işçilerini ve cüzdan sahibini makamında misafir etti. Başkan Öküzcüoğlu, "Cüzdanı sahibine iletmişler. Ben kendilerine hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini başarı belgesi ve mütevazi bir ödülle ödüllendirdik. Ben tüm personelimden isteğimi buradan tekrar ediyorum. Alaşehir ve Alaşehir halkının huzurlu yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Ve bunları madden ve manen destekleyeceğiz. Onlar kişisel eşyalarını caddede unutabilirler görevimiz onları sahipleriyle buluşturmak olacaktır" dedi.

Temizlik işçisi Murat Uzun, "Rutin temizlik yaparken, bir cüzdan bulduk. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu her zaman harama el uzatmamamızı dilerdi. Biz de cüzdanı sahibini bularak verdik" dedi. Cüzdan sahibi Kasım Evren Gül ise, "Ben her akşam buraya gelerek sokak hayvanlarına yiyecek bırakırım. Cüzdanımı düşürmüşüm farkında değilim. Bana ulaştılar. İçinde belli bir miktar param vardı. Kredi taksitimi ödeyecektim. Onların sayesinde cüzdanım elime geçti. Allah razı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-11-28 11:30:15



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