Kula'da, fırıncıları dolandıran kişi yakalandı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncı esnafını un satışıyla dolandırdığı tespit edilen A.T. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Kula'da, 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitli dolandırıcılık suçlarından da dosyası bulunan A.T.'yi yakalamak için, Kula Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, operasyon düzenledi. A.T.'nin oturduğu adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen A.T. yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-11-28 21:25:56



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