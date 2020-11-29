Manisaspor'un büyük hasreti bitti



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon ilk galibiyetini Çankaya Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-0 yenerek alan Manisaspor'un 10 aylık 3 puan hasreti bitti. Son galibiyetini geçen sezon 25 Ocak'ta Serik Belediyespor'u 1-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 18 maçta 15 mağlubiyet, 3 beraberlik alabildiği kötü serinin ardından Başkent'te güldü. Mehmet İncebacak ve Vahap'ın golleriyle galibiyete uzanan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde 4 maçı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle geçerek düşme hattından kurtulmak için umutlandı.

Çankaya FK galibiyetini değerlendiren teknik direktör Bülent Ataman, bunun başlangıç olduğunu söyleyerek, "Haftalardır iyi oynamamıza rağmen bunu skora yansıtamıyorduk. Çankaya FK maçı bizim için kırılma maçıydı. Kazanmak için sahaya çıktık ve aslanlar gibi mücadele ederek 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu 3 puanı bize inanan herkese armağan ediyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-11-29 12:23:43



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