MHP’nin projesi hem lokantacı esnafını hem de karantinadakileri sevindirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı tarafından karantinada bulunan ailelere destek olmak amacıyla başlatılan ‘Biz biriz’ adlı kampanya kapsamında yemekler dağıtılmaya başlandı. Hem zor durumda bulunan lokantacı esnafına destek olmak hem de evlerinde karantinada bulunan vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için başlatılan kampanyada her gün 100 aileye akşam yemeği ulaştırılıyor.

Başlatılan kampanya kapsamında yemeklerin dağıtılmaya başlandığı açıklanırken, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Manisa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, kampanya hakkında bilgi verdi.



Projeye destek olanlara teşekkür

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Türkiye ve dünya genelinde yaşanan bir korona virüs salgını nedeniyle bir sıkıntının yaşandığını kaydetti. MHP olarak korona virüsten dolayı evinde karantinada olan, yardıma ihtiyacı olan aileler için bir kampanya başlatma kararı aldıklarını açıklayan Baysal, “Kampanya kapsamında karantinada bulunan 100 ailemizin akşam yemeklerini karşılıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. MHP Manisa İl Başkanlığı olarak biz bu projeyi başlattık. Ama MHP Manisa il teşkilatı olarak baktığımızda gerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay, devamında Ocak Başkanımız Nazmi Akçay, tabi ki diğer belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla bu projemizin arkasındayız. Öncelikle biz teşkilatımız olarak biriz. Devamında Manisa olarak biz biriz. Projeye desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim.” dedi.



"Hem esnafımıza hem vatandaşımıza katkı"

MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ ise şunları söyledi: “Partimizin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak zor bir zamanlarda olduğumuz bugünlerde, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde hem karantinada bulunan vatandaşlarımızın yemeklerini karşılamak hem de korona virüsten dolayı kapatılan veya evlere paket servise dönen lokantalarımıza düştüğü bu zor günlerde yardımcı olmak için bu kampanyayı başlattık. Aslında bu kazan kazandır. Hem esnafımızın hem de zor durumdaki vatandaşlarımıza katkı sağlamış olduk. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kampanya kapsamında her gün 100 hastamızın evine akşam yemeği göndereceğiz. Yapabildiğimiz kadar uzun süre yapmayı planlıyoruz. İnşallah Covid19 çok kısa zamanda biter. Bizde projemizi bitirmiş oluruz. Bu anlamda destek olan herkese, partimizin bütün mensuplarına teşekkür ederiz. Kampanyamızın adı Biz Biriz. Manisa’da biz biriz, her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

