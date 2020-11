MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor

Hizmet odaklı anlayış ile 17 ilçede çalışmalar yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde bir takım siyasi oyunların içine çekilmeye başlandı. Bazı siyasi parti temsilcilerince başlatılan karalama kampanyası ile haksız eleştirilerin odağında kaldıklarını belirten MASKİ yetkilileri, “Su ve altyapı hizmetlerinin siyasete konu edilmesi üzücü bir durumdur. Hizmetin muhatabı vatandaşlarımız, yapılan çalışmaları çok iyi biliyor. Biz siyasi kurum değil, kamu kurumuyuz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü hakkında başlatılan asılsız karalama kampanyalarıyla ilgili kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yapıldı. Bir takım siyasi oyunlarla yıpratılmaya çalışılan MASKİ Genel Müdürlüğünün, “Yağmursuyu ızgaralarını temizlemediği ve buna bağlı olarak Manisalıları zor duruma düşürerek mağdur ettiği” iddia edildi. Bu tür asılsız iddiaları yapmış olduğu hizmetlerle çürüten MASKİ, iddia edilen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu yağmur suyu ızgaralarının GDZ AŞ’nin müteahhit firması tarafından temizlenmesi gerekiyor. AYKOME tarafından altyapı firmalarına kazı izinleri verilmektedir. Altyapı firması olan GDZ AŞ’nin müteahhidi elektrik hattı döşemesi esnasında zarar verdiği tüm altyapı unsurlarını tamir etmek zorunda ya da dolan ızgara varsa temizlemekle mükelleftir. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi noktasında yüklenici firma etap etap kum, çakıl ve benzeri malzeme ile dolan ızgaraları temizlemektedir. Biz kurum olarak vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için kanalizasyon bacaları ve yağmur suyu ızgaralarını düzenli olarak temizliyoruz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için her türlü çalışmayı yaparız ve yapmaya devam edeceğiz. Bu tür asılsız eleştiriler ile MASKİ’yi yıpratmaya çalışmanın anlamı yok. Su ve altyapı hizmetlerinin siyasete konu edilmesi üzücüdür” denildi.



MASKİ her an sahada

Söz konusu açıklamanın sahibi olan kişilerin MASKİ’nin yaptıkları hizmetleri görmezden gelip, siyasi çıkar uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını bir kez daha vurgulayan MASKİ yetkilileri, “Son 1 ayda sadece Manisa merkezde 12 mahalledeki yağmur suyu ızgaraları temizlendi. 2 bin 360 ızgara ile 400 metre boy ızgaradan 15 ton ağırlığında atık malzeme çıkarıldı. Bu tip konuların siyasi malzeme yapılması yerine çözüm odaklı olması için MASKİ’ye iletmesi durumunda sorunlar daha hızlı bir şekilde giderilecektir. Sorumluluğu başka firmalara ait konuları MASKİ çalışmıyor diye sunmaya çalışanlara gerekli cevabı kamuoyu verecektir” dedi.

