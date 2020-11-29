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Ebeveynler EBAveyn oldu Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan EBAveyn projesi büyük beğeni topladı

İHA

Ebeveynler EBAveyn oldu Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan EBAveyn projesi büyük beğeni topladı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi’nin Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kodla Manisa ekibinin desteğiyle başlattığı “EBAveyn” projesi beğeni topladı. Proje ile ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşayan, çocuklarının eğitimi için kaygılanan velilere hazırlanan videolarla destek veriliyor.
Korona virüs salgını nedeniyle yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte alanında uzman öğretmenlerle birlikte yapılan hazırlığın ardından başlatılan EBAveyn projesi velilere yönelik bir dizi destek paketi içeriyor. Projenin koordinatörlüğünü Sinem Erdem ve Volkan Aksoy yapıyor. Sinem Erdem, “Bizler Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi olarak yaşanan bu süreçte en çok sıkıntı yaşayan kesimin velilerimiz olduğunu düşündük. Velilerimizin ruhsal ve bedensel sağlığı yerinde olmadığı sürece güçlü bir aile yapısı ve iyi bir aile içi iletişim sağlanamaz. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek ve güçlü bir toplum için verilir. Güçlü bir toplumda en küçük yapı taşı olan ailenin gücü kadar güçlü olabilir. Ekonomik ve psikolojik olarak sıkıntılar yaşayan, çocuklarının eğitimi için kaygılanan velilerimize çektiğimiz videolarımızla destek vererek süreci kolaylaştırmayı hedefledik” dedi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, her neslin kaderini bir önceki nesil belirler anlayışını benimsediklerine vurgu yaparak, proje çalışmalarına hibrit eğitim döneminde başladıklarını belirtti. Bu dönemde Covid19 vakalarında yaşanan artışın ardından uzaktan eğitime tekrar geçilebileceğini öngörerek ARGE Birimi'yle beraber ‘EBAveyn proje’sinin hazırlık çalışmalarına başladıklarını dile getiren Dikici, projenin tanıtımı için hazırlanan reklam filminde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinden kaynaklı yaşanan Covid19 vakalarındaki artışla birlikte okullarından uzak kalmak zorunda olan milyonlarca öğrencinin yaşadığı üzüntüye vurgu yapılmak istendiğini söyledi. Dikici, “En kısa zamanda çocuklarımızın seslerinin tüm okullarımızda yankılanması en büyük isteğimizdir” dedi.
Bu süreçte eğitimde üçüncü sacayağı olarak nitelendirilen veli ayağının oldukça sıkıntı yaşadığına değinen Dikici, velilere psikolojik destek, teknolojik destek, evde yapılabilecek eğitici oyun aktiviteleri, özel gereksinimli çocukların velilerine yönelik kaliteli zaman kullanımı gibi daha birçok konuda videolar hazırlandığını belirtti. Hazırlanan videoların sosyal medya adreslerinden paylaşılacağını söyleyen Dikici, velilerin proje hakkında güncel bilgilere ulaşabilmeleri için sosyal medya hesaplarının takip etmeleri gerektiğini vurguladı.
Proje kapsamında ilk video yayımlandı. Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Esin Türkoğlu tarafından ‘Pandemi döneminde kaygılarımızla nasıl başa çıkabiliriz’ konusunun ele alındığı video beğeni topladı. Videolar şu sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor:
“Instagram: ebaveyn45, Facebook: Ebaveyn45, Twitter: EbAveyn, Youtube: Ebaveyn Manisa.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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