Turgutluspor - Eyüpspor: 2-1

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Ejder Yapıcı (xx), Faruk Yağlı (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Marvin Sinan (xxx), Mete (xxx), Mehmet (xx), Talha (xx) (Dk. 59 Süleyman xx), Mert (xxx), Muhammed Rıdvan (xx) (Dk. 37 Mutlu xx), Samet Günhan (xxx), Samed Hakan (xxx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 74 Mithat xx), Muhammet Beşir (xxx) (Dk. 59 Emre Keskin xx)

EYÜPSPOR: Emrullah (x) Uğur (x) (Dk. 67 Serdar x), Bülent (x), Kemal (x) (Dk. 46 Doğan Can x), Taha Can (xx), Taşkın (xx) (Dk. 90 Artun), Mikail (x) (Dk. 66 Murat x), Muhammed (xx), Sadık (xx), Onur (x) (Dk. 80 Timur x), Taha Balcı (x)

GOLLER: Dk. 7 Mete, Dk. 47 Samet Günhan (Turgutluspor), Dk. 50 Muhammed (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Mutlu (Turgutluspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sıradaki Turgutluspor, lider Eyüpspor'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak zirvedeki farkı 1 puana indirdi. Bu sezona üst üste 5 galibiyetle başladıktan sonra liderlik koltuğunu Eyüp'e kaptıran Turgutlu, evinde rakibi karşısında 7'nci dakikada Mete ve 47'nci dakikada Samet Günhan'la hayati öneme sahip 3 puana ulaştı. Eyüpspor'a 50'nci dakikada Muhammed'in golü yetmedi. Bu skorla üst üste üçüncü galibiyetini alan Turgutluspor, puanını 28'e çıkarıp 27 puanda kalan Eyüp'ün ensesine yapıştı.

7'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Samet Günhan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte boşta kalan Mete'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada gelişen Turgutluspor atağında Muhammed'in ortasında ceza alanında seken topa Taşkın'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

32'nci dakikada Sadık'ın kullandığı korner atışında arka direkte Taşkın'ın kafa vuruşunu kaleci Fatih çizgiden çıkardı.

İlk yarı bu skorla bitti.

47'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sol kanattan Mutlu'nun ceza sahasına ortasında Muhammet Beşir topun üzerinden atladı, Samet Günhan başta kalan topu ağlara yolladı: 2-0.

50'nci dakikada konuk ekip umutlandı. Ceza alanında topla buluşan Mikail'in pasında Muhammed'in şık plasesi ağlara gitti: 2-1.

84'üncü dakikada sağ kanattan Serdar'ın ortasında ceza alanında boşta kalan Murat'ın vuruşu auta gitti.

Maç 2-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-11-29 15:11:22



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