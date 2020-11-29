TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Turgutluspor evinde Eyüpspor’u 21 yenerek liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Celal Bayraklı xx, Ejder Yapıcı xx, Faruk Yağlı xx
Turgutluspor: Fatih xxx, Mert xxx, Samed xx, Samet xxx, Muhammet Beşir xx (Emre Keskin dk.59 xx), Marvin xx, Mete xxx, Mehmet xxx, Talha xx (Süleyman dk.59 xx), Haşim xx (Mithat dk. 74 xx), Rıdvan x (Mutlu dk. 37 xx)
Eyüpspor: Emrullah x, Mikail xx (Murat dk. 67 x), Sadık x, Muhammed xxx, Onur x (Timur dk. 80 x), Taha Can xx, Taşkın xx (Artun dk. 90+1 ?), Kemal x (Doğan dk. 46 x), Bülent xx, Taha xx, Uğur xx (Serdar dk. 67 xx)
Goller: Mete (dk. 7), Samet (dk. 47) (Turgutluspor), Muhammed (dk. 48) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Mehmet, Mutlu (Turgutluspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.