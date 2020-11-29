TFF 2. Lig: Manisa FK: 6 - Hekimoğlu Trabzon: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa FK evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon’u 61 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Vedat Hoşnam xx

Manisa FK: Ömer Kahveci xxx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xxx, Erhan Kara xx (Çağrı dk. 70 xx), Mehmet Güven xx, Emir Alagöz xx (Mustafa dk. 65 xx), Hakan Barış xx (Ferhat dk. 71 xx), Sertaç Çam xxx (Volkan dk. 65 xx), Zahit Fındık xxx, Serdar Deliktaş (Tayyib dk. 65 xx)

Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan x, Uğur Arslan Kuru x, Miraç Acer x (Yasin dk. 59 x), Samet Yalçın x, İsmail Haktan Odabaşı x (Caner dk. 46 x), Serkan Odabaşoğlu x, Burhan Eşer xx, Mustafa Çakır x, Bahadır Erol x (Ender dk. 86 ?), Oğuz Kocabal x (Bahadır Taşdelen dk. 46 x), Batuhan Karadeniz x (Can dk. 58 x)

Goller: Sertaç (dk. 29 ve 45+5), Zahit (dk. 15 ve 54), Serdar (dk. 45+2), Burak (dk. 63) (Manisa FK), Burhan (dk. 87) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Erhan ve Emir (Manisa FK), Serkan, Bahadır, Mustafa, Uğur, Bahadır (Hekimoğlu Trabzon)

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