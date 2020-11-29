Manisa'da fırıncıları dolandıran şüpheli tutuklandı

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Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, 4 fırıncıyı un satışıyla dolandırdığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan Abdullah Topcan (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kula'da, 4 fırıncı esnafını un satışı ile dolandırdığı tespit edilen, çeşitli dolandırıcılık suçlarından da poliste suç kaydı bulunan Abdullah Topcan'ın yakalanması için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Topcan, geçen 27 Kasım gecesi evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Topcan, tutuklanıp Salihli Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-11-29 18:21:18



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