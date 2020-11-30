Hafriyat araçlarına gece takibi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde hafriyat takibi çalışmalarını geceleri de aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Temiz ve düzenli bir çevre oluşturmak için hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hafriyat araçlarına gece denetimi yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, “Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimlerine devam ediyoruz. Bu kapsamda Manisa il sınırları içerisinde faaliyet gösteren 386 hafriyat firmasına ait toplam 930 adet hafriyat aracına taşıma belgesi düzenlendik. Bu araçlara 24 saat uydu takibi yaparak kaçak dökümün önüne geçiyoruz” dedi.

Manisalıları bir konuda dikkatli olmaya davet eden Öztürk, “Manisa’mızın daha temiz ve moloz yığınlarından uzak olması için vatandaşlarımızın daha dikkatli davranmalarını rica ediyoruz. Kaçak dökümlere göz yummayın! Kaçak döküm karşısında anında whatsapp ihbar hattından 0 (538) 440 38 49 ulaşarak kirliliğin önüne geçebilirsiniz. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarınızla ilgili bilgi almak için; Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemleriniz yapıldıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adresinizden alarak bertarafını sağlamaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.