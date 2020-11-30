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Manisa FK bu kez başaracak

DHA

Manisa FK bu kez başaracak


MANİSA, (DHA) - GEÇEN sezon ilk yarıda aylarca liderlik koltuğunda oturup ardından şampiyonluğu kaptırdığı Misli.com 2'nci Lig'de Play-Off'ta da finalde seri penaltılarla Tuzlaspor'a elenen Manisa Futbol Kulübü, bu sezon hayallerine ulaşmaya kararlı. Ligde ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu bırakmadığı Beyaz Grup'ta Batuhan Karadeniz, Can Erdem, İsmail Haktan Odabaşı, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru gibi yıldızlar topluluğu kadrosuyla en ciddi rakibi olan Hekimoğlu Trabzon'u da 6-1 gibi büyük farkla yenen Manisa FK, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu tekrar kanıtladı.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Konyaspor'a 7-0 yenilip elenmesinin acısını ligde en yakın rakibini gole boğarak çıkaran Manisa ekibi, gol, averaj ve puan rekorları kırdığı ligde 12 haftada 11 galibiyetle 34 puana ulaştı. Türkiye liglerinin en golcü, en iyi averaja sahip olan ve en çok puan toplayan takımı olmayı sürdüren Manisa FK ligin yarısı gelmeden ikinci sıraya yükselen maçı eksik Uşakspor'a 11, Hekimoğlu ve 24Erzincanspor'a 13'er puan fark attı. Siyah-beyazlı ekip ligde perşembe günü son sıradaki Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
MANİSA'YA ARMAĞAN
Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 6-1'lik Hekimoğlu Trabzon galibiyetini Manisa'ya armağan etti. Özbalta, "Grubun iki tane hedefe oynayan takımı karşı karşıya geldi. Hem onlar hem de bizim açımızdan önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 4 haftadır iyi bir ivme kazanmıştı. Hafta içerisinde de Kayserispor'u kupada eleyip buraya moralle gelmişlerdi. Bizim için kendi sahamız veya dış saha fark etmiyor. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu maç o açıdan da çok önemliydi. Sadece netice alan değil oyunu da geliştirerek ilerlemek istiyoruz. Futbolun saha içinde ciddi bir matematiği olan bir oyun olduğuna inanıyorum" dedi.
Özbalta, "O anlamda oyuncularım bu maça çok ciddi hazırlandılar. Hekimoğlu muhtemel şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi. Grubumuzda bu sene iyi takımlar var. Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu. Manisa şehrine armağan olsun. Bir teknik adam hem iyi oyun hem de skor aldığında çok mutlu olur. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çıktıkları her maça zihinsel olarak kendilerini iyi hazırlayan bir oyuncu topluluğu var. Bu beni son derece memnun ediyor. Bu sezon 36 müsabaka oynayacağız ve bunun daha 12'si geride kaldı. Bu işin daha çok başındayız. Bu sevinci yaşayıp aynı ciddiyetle Şanlıurfaspor maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-11-30 12:23:24

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