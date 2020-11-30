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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK Müdürü Kurt’tan borçlara yapılandırma çağrısı

İHA

SGK Müdürü Kurt’tan borçlara yapılandırma çağrısı

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, işverenlerin SGK’na olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezaları ile sigortalıların isteğe bağlı, Ek 5 tarım sigortası, BAĞKUR prim borçları ve ihya tutarlarının uygun koşullarla yeniden yapılandırıldığını belirterek, yapılandırmanın detayları ve avantajları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yavuz Kurt açıklamasında, yapılandırmanın SGK’nın alacak stokunun eritilmesi, devletle barışarak temiz bir sayfanın açılması, işverenlerin geçmiş dönemlere ait prim borçları sebebiyle katlanmak zorunda oldukları finansman yükünün azaltılması ayrıca prim borçlarını ödemek veya ihya etmek suretiyle emekliliğe hak kazanacaklar için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Başvurular için son gün 31 Aralık
Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu kaydeden Kurt, “Vatandaşlarımız bu tarihe kadar il ve ilçe merkez müdürlüklerimize başvuruda bulunabilecekleri gibi elektronik ortamda da başvuru yapabileceklerdir. İşverenlerimiz eSigorta yoluyla www.sgk.gov.tr web adresi, sigortalılarımızda, isteğe bağlı, Ek5 tarım sigortası ve BAĞKUR prim borçları için eDevlet üzerinden il veya merkez müdürlüklerimize gelmeden elektronik ortamda başvuru yapabilirler.” dedi.

Yapılandırma kapsamında olan borçlar
Yapılandırma kapsamında olan borçlardan bahseden Kurt, “İşverenlerimizin 2020 Ağustos ayı ve öncesi aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi borçları, 31.08.2020 ve öncesi tarihlerde yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, 31/08/2020 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta prim borçları, esnaflarımızın, avukatların, mimar, mühendis, doktor ve şirket sahiplerinin 4/1b (BAĞKUR) sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı, Ek5 (Tarım), Ek6 (Taksi ve dolmuş şoförleri), sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim borçları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırılabilecek.” diye konuştu.

İdari para cezalarının yapılandırılması
İdari para cezaları nasıl yapılandırılacağı hakkında da açıklamada bulunan Kurt, “İPC’lerin, yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamları siliniyor! Buna göre, 31 Ağustos 2020 günü veya bu tarihten önce yapılan tespitlere ilişkin olup henüz ödenmemiş olan cezaların yüzde 50’si ile işleyen gecikme cezaları ve zamları silinecek. Bunun yerine, kalan ceza tutarı ile bunun üzerinden YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın peşin ya da taksitle ödenmesi yeterli olacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödeneceğinden vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak. Örneğin, borcunu 18 ay taksitlendiren vatandaşımız 36 ayın sonunda borcunu ödemiş olacak. Yapılandırma hakkını kaybetmemek için vadeli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk taksitini, peşin ödemeyi tercih edenlerinse peşin ödemelerini en geç 01 Mart 2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam etmek için ilk iki taksit süresinde ödenmeli. Bu sebeple, 01 Mart 2021 vadeli ilk ve 30 Nisan 2021 vadeli ikinci taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Borç asıllarına (anapara) uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı silinerek yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çok daha avantajlı koşullarla yeniden faiz hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar peşin ya da taksitler halinde ödenebilecektir.” dedi.

Borcun peşin ödenmesi halinde yüzde 90 indirim
Borcun peşin ödenmesi durumunda yüzde 90 indirimin söz konusu olduğunu kaydeden Kurt açıklamasını şöyle tamamladı: “Borcun 01 Mart 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, borç aslına ilave YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %90 oranında indirim yapılacaktır. Borcun ikinci taksitin ödenmesi esnasında yani 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de, borç aslına ilave YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 01 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini borçlanabileceklerdir. İhya bedelleri taksitlendirilemeyecek, 01 Mart 2021 tarihine kadar bir seferde yani peşin olarak ödenecektir. İhya sürelerinin kısmen borçlanılması ise söz konusu olmayacaktır. 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları 30 Nisan 2021 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödenebilecektir. Ayrıca, genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup ta gelir testine hiç başvurmayanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurduklarında, yapılacak gelir testiyle ikamet ettikleri hanede kişi başına düşen gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi halinde GSS prim borçları tamamen silinecektir.”

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