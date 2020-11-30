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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esnaf odası başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi

İHA

Esnaf odası başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Covid19 salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve kısıtlamalar ile Manisa’da yapılan çalışmalara ilişkin esnaf oda temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve ilgili oda başkanları katıldı.
Covid19 salgını kapsamında Manisa’da yapılan çalışmalar ile alınan tedbir ve kısıtlamaların uygulanmasına ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda Vali Karadeniz, “Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbir ve kısıtlamalara uyulması noktasında esnafımıza önemli görevler düşüyor. İlimizde bu konuda hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum, hep birlikte alınan tedbir ve yasaklara hassasiyetle uyarsak salgınla mücadelede başarı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

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