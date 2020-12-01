Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçeğe çevirdi Çocukken başlayan at sevgisi 40 yıl sonra çiftliğe dönüştü Manisalı esnaf çocukluğundan beri hayalini kurduğu at çiftliğine kavuştu Yaklaşık 40 yıllık hayalini gerçeğe çeviren Adem Bıçakçı şimdi yarış atları yetiştirmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçeğe çevirdi Çocukken başlayan at sevgisi 40 yıl sonra çiftliğe dönüştü Manisalı esnaf çocukluğundan beri hayalini kurduğu at çiftliğine kavuştu Yaklaşık 40 yıllık hayalini gerçeğe çeviren Adem Bıçakçı şimdi yarış atları yetiştirmeye başladı

İHA

Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçeğe çevirdi Çocukken başlayan at sevgisi 40 yıl sonra çiftliğe dönüştü Manisalı esnaf çocukluğundan beri hayalini kurduğu at çiftliğine kavuştu Yaklaşık 40 yıllık hayalini gerçeğe çeviren Adem Bıçakçı şimdi yarış atları yetiştirmeye başladı

Manisa’da yaşayan ve çocukluğundan beri atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Adem Bıçakçı isimli esnaf, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bir at çiftliği kurdu. Yaklaşık 40 yıl sonra hayaline kavuşan Bıçakçı’nın 10 dönüm arazide ormanın içinde kurduğu çiftlikte ikisi yarış atı olmak üzere 7 atı bulunurken, at sevgisini çevresindeki arkadaşlarına da aşılamaya başladığını anlattı.
Manisa’da market işletmeciliği yapan esnaf Adem Bıçakçı’nın, çocukluk yıllarında başlayan at merakı ve sevgisi hep hayalini kurduğu at çiftliğine dönüştü. İş hayatının yanı sıra sürekli bir çiftlik kurup at sahibi olmak için çalışan Bıçakçı, önce bir at aldı, ardından at sayısını 7’ye çıkardı. Atları için Spil Dağı eteklerinde Karakoca Mahallesi girişinde ormanla iç içe bir at çiftliği kuran Bıçakçı, çiftliğinde yarış atları da yetiştirmeye başladı. Vaktinin büyük bir bölümünü atlarına ayıran Adem Bıçakçı, 10 dönüm araziye kurulu çiftlikte atların rahatı için her şeyi düşündüğünü belirterek, “Atlar için bu alan çok önemli. Ormanın içinde, oksijeni bol bir alan. Benim at merakımla birlikte çevremdeki arkadaşlarda da at sevgisi oluştu. 40’ın üzerinde arkadaşım at aldı” dedi.

Atları yarışlarda koşturacak
Hayalini anlatan Adem Bıçakçı, “Çocukluğumdan bu yana bir at çiftliğim olmasını hayal etmiştim. Bu hayalimi 2 sene önce gerçeğe çevirdim. 3540 yıldır bu hayalim vardı. Her şey zamanla oluyor. Şartlar oluşunca içimizdeki o hayali 2 senedir gerçekleştirmiş olduk. Bu olay at sevgisiyle başladı. İlk önce binmek için bir at aldım, bu zevk büyüdükçe katlandı. Çiftliğe döndürdüm. Çiftlikte 5, hipodromda da 2 olmak üzere 7 atım var. Bu sevgi bizi yetiştiriciliğe kadar götürdü. Nasip olursa bu sene aygırlarım ve kısraklarım var. Bunlarda tay alacağız. Bu işi yetiştiriciliğe kadar götüreceğiz. Bu sevgi zevk, anlatılacak bir şey değil. Bunu yaşamak gerekiyor. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok hatta yeri geliyor çocuklarımıza ayıramadığımız zamanı atlara ayırıyoruz. O kadar ileri derecede bir sevgi. Herkesin atlara olan bu sevgiyi yaşayıp atlara dokunmasını, onlarla bir bağ kurmasını istiyorum. İlerleyen dönemlerde de hedefimiz bu doğrultuda.” diye konuştu.

Atlar yarışlara hazırlanıyor
Yarış atları olduğundan da bahseden Bıçakçı, “İki tane yarış atımız var. Bu kafamızda olan bir şey değildi. İşin içine girince şartlar seni o tarafa doğru itiyor zaten. İzledikçe, atlarla haşır neşir oldukça koşturmanın da ayrı bir zevki olduğunu fark ettim. Şimdi nasipse bir iki aya kadar koşacak 2 atımız var. Onların da hazırlıkları, çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Orman için bir çiftlik
At çiftliğini orman içine kuran Bıçakçı, “Manisa’dan İzmir istikametinden girişte Karakoca köyünde çok güzel bir orman arazisi içinde çiftliğimiz. Oksijeni bol, havadar bir yer. Bu atlar içinde çok önemli. Orada hafta içleri, hafta sonları arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve dağ safarisi yapıyoruz, orman safarisi yapıyoruz. Çok güzel zevkli bir hobi aslında. Herkese tavsiye ediyorum. 40’ın üzerinde atı olan bir arkadaş grubumuz var. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor. Artması içinde çaba sarf ediyoruz zaten. Kış sezonunu geçirdikten sonra bu sevgiyi gençlere aşılayıp bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Atların en iyi ilacı sahil”
Atları elinden geldiğince Pamucak sahiline götürmeye çalıştığını kaydeden Bıçakçı şunları söyledi:
“Pamucak sahili atların çok sevdiği bir sahil. İlk önce kumlara yatarlar kendilerini rahatlatırlar. Uzun bir sahil olduğu için atları burada bırakabiliyoruz. Yani serbest koşabiliyorlar, istedikleri süratte koşabiliyorlar. O yüzden Pamucak sahili atların çok sevdiği bir sahil. Elimizden geldiğince havanın durumuna göre şartlar da uygunsa haftada bir veya en geç iki haftada bir bu sahile getiriyoruz. Atlar burada fazlasıyla rahatlıyor ve deşarj oluyor. Ahırda her ne kadar dışarı salsak da sonuçta kapalı kaldıkları bir süre oluyor. Sahil onların en iyi ilacı oluyor. Yaklaşık 35 yıldır bu hayaller için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür 35 yıl sonra hayallerimize kavuştuk. Şuan tüm hayatım işimiz, evimiz ve çiftliğimiz. Başka hiçbir şey düşünemiyoruz.”
Sahilde özgürce koşturan atlar ise kumlarda yuvarlanıp deşarj olurken özgürce koşmanın keyfini de yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisar’da Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla buluştu Akhisar Belediyesi kendi arazisinde üreteceği 'Karakılçık' buğdaylarının tohumlarını isteyen üreticilere ücretsiz olarak dağıtacak
YEREL HABERLER Akhisar’da Ata tohumu 'Karakılçık' buğdayı toprakla ...
Tarım arazileri MASKİ’nin koruması altında
YEREL HABERLER Tarım arazileri MASKİ’nin koruması altında
Esnaf odası başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Esnaf odası başkanlarına Covid-19 bilgilendirmesi
Yunusemre’de Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisini hizmete açılacak
YEREL HABERLER Yunusemre’de Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisini ...
Selendi'de fırtınadan yıkılan cami minaresi yenilendi
YEREL HABERLER Selendi'de fırtınadan yıkılan cami minaresi yenilendi
İşleri için geldiği kurumda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İşleri için geldiği kurumda kalp krizi geçirip ...
Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor
YEREL HABERLER Aydınlar'da HİS göletleri temizleniyor
SGK Müdürü Kurt’tan borçlara yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kurt’tan borçlara yapılandırma çağrısı
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet ...
Yunusemreli Judocu Öztürk kardeşlerin hedefi milli takım
YEREL HABERLER Yunusemreli Judocu Öztürk kardeşlerin hedefi milli ...
Manisa AAT’nin çevre izin süreci de başladı
YEREL HABERLER Manisa AAT’nin çevre izin süreci de başladı
Saruhanlı Belediyesinden arazi yollarında kış bakımı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden arazi yollarında kış bakımı
Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi Manisa’da çok sayıda kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın 26 günde korona virüsü yenerek taburcu oldu Korona virüsü 26 günlük bir tedavinin ardından yenen Elif Tekin vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak ziyarete gitmemelerini tavsiye etti
YEREL HABERLER Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona ...
Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu
YEREL HABERLER Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme ...
Turgutluspor ateşi yaktı
YEREL HABERLER Turgutluspor ateşi yaktı
Manisa FK bu kez başaracak
YEREL HABERLER Manisa FK bu kez başaracak
Saruhanlı'ya 98 araçlık ikinci otopark yapıldı
YEREL HABERLER Saruhanlı'ya 98 araçlık ikinci otopark yapıldı
Hafriyat araçlarına gece takibi
YEREL HABERLER Hafriyat araçlarına gece takibi
Herkes iş ararken o ilçe ilanla işçi arıyor Manisa’nın Salihli ilçesinde 2. Etabı da tamamlanmak üzere olan ve 10 binden fazla insana istihdam sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi ilanla işçi arıyor Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda: “2. Etaptaki fabrikalarımız faaliyete geçtiğinde 10 bin insanımıza ekmek kapısı oluşturmuş olacağız” “Bugün birçok yerde işsizlikten bahsediliyor ama biz ilanla işçi arıyoruz”
YEREL HABERLER Herkes iş ararken o ilçe ilanla işçi ...
'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol açıyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs korkusu psikosomatik sorunlara yol ...
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında ...
Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Manisa'da fırıncıları dolandıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da fırıncıları dolandıran şüpheli tutuklandı
Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: “Hem oyun olarak hem de skor olarak memnun edici bir maç oldu” "Bu işin daha çok başındayız. Bu sevinci bugün yaşayıp aynı ciddiyetle Şanlıurfaspor maçına hazırlanacağız"
YEREL HABERLER Özbalta, Hekimoğlu galibiyetini değerlendirdi Manisa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X