Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nden asılsız haberlerle ilgili açıklama

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bazı basın yayın organlarında üniversiteyi karalamaya yönelik yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi hakkında bir yayın kuruluşunda çıkan haber ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyulmuştur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetimi, göreve geldiği ilk günden itibaren, akademik ve idari kadrolara ilişkin tüm atamalarda ve görevlendirmelerde, ehliyet ve liyakat esasını gözetmeye azami özen göstermiştir. Bu ilkeden taviz verilmesi, hiçbir koşulda mümkün ve söz konusu değildir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde, her türlü akademik atama, görevlendirme ve görevde yükselme, yürüklükte bulunan güncel yönetmelikler, usul ve esaslar ve sınavlar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, başka hiçbir saik dikkate alınmamaktadır. Tüm dünyada yaşanan Covid19 salgını, günlük yaşantımızda birçok pratiği derinden sarstığı gibi, yükseköğretimde de pek çok yeni uygulamanın hayatımıza girmesine sebep olmuştur. Uzaktan eğitimöğretim, dijital dönüşüm, uzaktan eğitim materyali hazırlıkları, çevrim içi destek hizmetleri gibi alanlar yükseköğretimde öncelikli ihtiyaçlar haline gelmiş ve bu alanlardaki bilgi birikimi ile kabiliyetler, üniversite personelinde aranan temel özellikler olarak ön plana çıkmıştır" denildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi üst yönetiminin, atamalarda ve görevlendirmelerde, bir kişiye birden fazla görev verilmesini prensip olarak benimsenmediğini ve sözü edilen öncelikli alanlarda yetişmiş ve ehil insan kaynağına duyulan ivedi ihtiyaç nedeniyle, uzaktan eğitimöğretim sürecinin başarıyla yönetilmesinde aynı kişileri görevlendirme yoluna gidebildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi yönetimi, habere konu olan görevlendirmelere ilişkin görev devir sürecinin ve yeni görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi noktasında gerekli çalışmaları tamamlamış ve hiçbir akademik/idari süreç kesintiye uğramaksızın görevlerin devredilmesi için halihazırda bir takvim planlamıştır. Manisa ilinin yegane üniversitesi olma ayrıcalığını yaşayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, halkla bütünleşme ve üniversitesanayi iş birliğinin sağlanması noktasında yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projeler, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine yaptığı yatırımlar, küresel pandemi sürecinde uzaktan eğitimöğretim uygulamalarında yakaladığı emsalsiz başarılar ve bu konuda Türkiye’de öncü bir yükseköğretim kurumu olması, Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata geçirilen iyileştirmeler ve yenilikler ile adından gururla söz ettiren bir yönetim çizgisi ortaya koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.



"İnsan odaklı yönetim anlayışı

Yapılan açıklama şöyle tamamlandı: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi, öğrencilerinin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve tüm diğer paydaşlarının hak ve hukukunu gözeterek, evrensel etik ve ahlak ilkelerine sadık biçimde, üniversiteyi daha ileriye taşımaya kararlı ve bu yolda emin adımlarla yürümektedir. İnsan odaklı bir yönetim anlayışı sürdüren ve kurum aidiyetini her daim ön planda tutan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin özverili çalışanları ve yönetimi hakkında, bazı sosyal medya platformlarında ve diğer medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız isnatların kurumun saygınlığı, itibarı ve kamu vicdanı ile bağdaşmadığını siz değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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