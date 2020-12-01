Manisa’da mezarlık güvenliğine hassas çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 ilçede bulunan mezarlıklarda himaye çit çalışmasını başlattı.

İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda il genelinde mezarlıkların etraflarına beton direkli himaye çiti çalışmalarına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışma ile 17 ilçede ilk etapta 30 mezarlığın etrafında himaye çit uygulaması yapılacak. Uygulama kapsamında mezarlıkların etraflarına toplamda 10 bin 500 metre himaye çiti, 33 adet araç girişine uygun kapı, 30 adet yaya girişine uygun kapı yapılacak. İlk etapta 30 mezarlıkta yapılacak himaye çit çalışmasının tamamlanmasının ardından diğer mezarlıklar için de ilerleyen zamanlarda ihaleler yapılarak mezarlıklarda himaye çiti yapılması işleri devam edecek.

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, çalışmaları tamamlanan Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi yeni defin alanında incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Uğur Topkaya, Mahalle Muhtarı Nasıf Gürler'e çalışma hakkında bilgiler aktardı. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Nasıf Gürler de "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Mezarlık konusunda sıkıntımız vardı. Atalarımızın daha önce harman yeri olarak kullandığı yerimiz vardı. Bunu mezarlık yeri olarak belirlenmesini istedik. Yapılan hizmetlerden dolayı mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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