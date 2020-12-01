Turgutlu’da kaldırım işgaline ve seyyara sıkı denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Turgutlu genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Yol ve kaldırım işgali ile seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yol ve kaldırım işgaline uymayan esnaf ile seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı, Pazartesi Pazarı ve çevresi ile ana caddeler başta olmak üzere birçok noktada denetim ve kontrollerde bulunan ekipler kurallara aykırı olarak satış yapan esnaf ve seyyar satıcılara cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimler hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim ve kontrollerine devam ediyor. Dün itibariyle Turgutlu genelinde farklı adreslerde yapılan denetimlerde kurallara uygun olmayan şekilde satış yapan esnaf ve seyyar satıcılar tespit edilip ekiplerimiz tarafından gerekli uyarılarda bulunuldu ve cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Denetimlerin, Atatürk Bulvarı, Pazartesi Pazarı ve çevresi, Bozdağ Sokak, Güneş Sokak, Piyaleoğlu Caddesi, Yedieylül Yolu, Çağla Sokak, Yörük ve Yıldız Sokak, Karaağaç Yolu, Ergenekon Mahallesi Atatürk Meydanı ve Yunus Emre Camisi önü, Sanayi Camisi ve çevresi, Deveciler Kahvesi önü, Camiönü, Akçakmak Yolu, Kırmahalle Kahveleri, Irlamaz Yolu, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı ve Turgutlu genelindeki ana caddelerde gerçekleştirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.