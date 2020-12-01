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Mezarlıkta karşılaştığı kardeşi ve yengesini pompalı tüfekle vurdu

DHA

Mezarlıkta karşılaştığı kardeşi ve yengesini pompalı tüfekle vurdu


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Tugay A. (48), dün ölen halasının mezarı başında karşılaştığı kardeşi Murat A. (41) ile eşi Ayşegül A.'yı (35) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. MuratAyşegül A. çifti hastaneye kaldırılırken, Tugay A. gözaltına alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Turgutlu Mezarlığı'nda meydana geldi. Dün yaşamını yitiren halasının mezarını ziyarete giden Tugay A., iddiaya göre, "Halamın mezarında seni görmeyeceğim, görürsem vururum" dediği kardeşi Murat A. ve eşi Ayşegül A. ile karşılaştı. 2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine TIR sürücüsü Tugay A., aracındaki pompalı tüfeği alıp, kardeşi ile yengesine ateş açtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine mezarlığa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan MuratAyşegül A. çifti, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, tedaviye alındı. Yaralılardan Murat A.'nın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Tugay A. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-12-01 15:35:33

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