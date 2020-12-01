Turgutlu’da çalışmalar yerinde incelendi

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İstasyonaltı ve Mustafa Kemal Mahalleleri ile Koşukırı Çarşısında sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstasyonaltı Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışması için kazılan yollarda yapılan asfalt çalışması, Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak, Bilen Sokak ve muhtelif sokaklardaki yol açma, bordür döşeme, parke taşı tamiratı ile Koşukırı Çarşısında ise parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mahallelerdeki çalışmalarla birlikte asfalt şantiyesinin kurulacağı alandaki plent çalışmaları da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstasyonaltı ve Mustafa Kemal Mahalleleri ile Koşukırı Çarşısındaki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Başkan Yardımcımız Fırat Honaz ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin İstasyonaltı ve Mustafa Kemal Mahalleleri ile Koşukırı Çarşısında gerçekleştirdiği çalışmalarda incelemelerde bulunduk. Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Turgutlu’muzun eksikliklerini tamamlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte kuracağımız asfalt şantiyemizdeki hazırlıklarımızı da tamamlayarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yaptığımız program dahilinde tüm mahallerimizin eksiklerini tamamlayacağız.” dedi.

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