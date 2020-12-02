Lider Manisa FK, Şanlıurfa deplasmanında

MANİSA, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle yakaladığı müthiş seriyle en yakın rakibinin 11 puan önünde sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın son sıradaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde son 6 maçını kazanan Manisa FK 34 puan toplarken, Şanlıurfaspor'un hanesinde 2 puan bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2020-12-02 10:30:45
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