Rektör Ataç, üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreci ve geleceğini anlattı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, TRT Radyo 1’de yayınlanan 'Ailece' Programı’nın konuğu olarak, üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreci ve geleceğini anlattı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Mutlu Füsun Küçük, Sinem Erdem Ünlü ve Dilek Oral Karasu’nun hazırlayıp, Emre Şimşek’in sunuculuğunu yaptığı, TRT Radyo 1’de, hafta içi her gün, 10.05 ile 11.00 saatleri arasında canlı yayınlanan 'Ailece' Programında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sürecini anlatıp, program sunucusu Emre Şimşek’in sorularını yanıtladı.



Uzaktan eğitime en erken geçen üniversitelerden biri

Üniversitelerde uzaktan eğitim süreci ve geleceğinin konuşulduğu programda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin, mevcut bilgi işlem alt yapısı, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle birlikte, pandemi sürecindeki uzaktan eğitime geçiş dönemini, 19 Mart’ta Destek Kılavuzları ve Eğitim Videolarını üniversitenin web sayfasında yayınlayarak başlattığını dile getiren Rektör Ataç, hazırlanan eğitim dokümanlarının, öğretim elemanı ve öğrencilerin erişimine sunulmasıyla 23 Mart tarihinde, tüm süreçlerini netleştirerek, uzaktan öğretim sürecine en erken geçiş yapan üniversitelerden birisi olduğunu kaydetti.



"Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı"

Rektör Prof. Dr. Ataç, programda, sunucu Emre Şimşek’in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısını neye borçlusunuz? sorusuna, “Başarımızın sebebi öngörümüz, paydaş fikirlerini alıyor ve itibar ediyor oluşumuz, mevcut alt yapımızla birlikte gelişen sürece göre aksiyon almamız. Erişim istatistikleri incelendiğinde, öğrencilerin bu süreçte online derslere katılımlarının ve ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğu gözlemlenirken; herhangi bir günde 20 binin üzerinde katılımcının, 17 binden fazla ders ekibinde 60 bin saat ders videosuna erişebildiği sistemde, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı.” cevap verdi.



"Canlı derslerimiz öğrencilerimizin yoğun katılımıyla devam ediyor"

Üniversitelerindeki uzaktan eğitim başarısını yaz okuluyla devam ettirdiklerini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Pandemi süreciyle birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin devam eden uzaktan eğitim başarısı, açılan yaz okulları ile devam etti. Açılan yaz okulu derslerine farklı üniversitelerden 8 bin öğrenci olmak üzere toplam 16 bin 500 üniversite öğrencisi kayıtlanarak bu sürece dahil oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) eğitimöğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, almış olduğu kararlar doğrultusunda yüksek lisans, doktora tez savunma, doçentlik sözlü sınavları dijital ortamda gerçekleştirildi. Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan Yurt Dışı Öğrenci Kabulü Seçme Sınavı (YÖS), Covid19 salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle, online olarak uygulandı. 20202021 eğitimöğretim yılında örgün öğretim programları kapsamındaki derslerin uzaktan eğitim yoluyla senkron (eşzamanlı) olarak yürütülmesi yönünde karar alan üniversitemiz, eğitimöğretimin ilk gününde derslere 28 bin 232 kişi ile başlarken, 5 bin ders 3 bin saat canlı ders yayını gerçekleştirdi. Canlı derslerimiz öğrencilerimizin yoğun katılımıyla devam ediyor” ifadelerini kaydetti.

Programın yapımında ve yayında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Ataç, “Öğrencilerimizi çok özledik. Onları seviyor, süreci endişe ile takip eden ailelerin gönüllerinin rahat olmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuşarak sözlerine son verdi.

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