Turgutluspor Başkanı Kestaneci'ye 30 gün hak mahrumiyeti

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Turgutluspor'un 25 Kasım'da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u elediği maçın ardından talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Başkan Taner Kestaneci, 30 gün hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 TL ceza aldı. Kestaneci, koronavirüs pandemisine alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle PFDK tarafından cezalandırıldı.

PFDK'nın açıklamasında, "Turgutluspor Kulübü Başkanı Taner Kestaneci'nin, akredite edilmediği soyunma odasında bulunmasından dolayı COVID-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-12-02 14:14:00



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