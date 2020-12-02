Manisaspor - Fatsa Belediyespor: 1-1

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Murat Ercan (xx), Orhan Timurtaş (xx), Recep İlker Kor (xx)

MANİSASPOR: Ahmet (x) Yusuf (x), Çağrı (xx) (Dk. 90 Berk), Burak (xx), Gökhan (xx), Atakan (xx), Uğur (xx) (Dk. 62 Vahap xx), Mehmet İncebacak (xxx) (Dk. 76 Anıl x), Serdar (x), Bahtiyar (xxx) (Dk. 76 Halil İbrahim x), Lider (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) Bilal Can (x) (Dk. 33 Gökhan xx), Rıdvan (xxx), Enver (xx), Emrah (xx), Muhammed Burak (xx), Doğukan Bulut (x) (Dk. 33 Onur xxx), Emre (xxx) (Dk. 90+2 Tevfik Doğukan), Sinan (x), İsmail (xx), Mehmet (x) (Dk. 73 Hacı Şükrü xxx)

GOLLER: Dk. 45+1 Bahtiyar (Manisaspor), Dk. 80 Hacı Şükrü (Fatsa Bld)

SARI KARTLAR: Rıdvan (Fatsa Bld), Mehmet İncebacak, Anıl, Lider (Manisaspor)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 18 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Çankaya FK deplasmanında son verip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Manisaspor, evinde öne geçtiği karşılaşmada Fatsa Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. 19 Mayıs Stadı'nda siyah-beyazlıların 45+1'inci dakikada Bahtiyar'la bulduğu gole konuk ekip 80'inci dakikada Hacı Şükrü'yle karşılık verdi. Manisaspor bu skorla 7 puanla son sırada kaldı.

28'inci dakikada Manisaspor atağında Uğur pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutunu kalecide kaldı.

45+1'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Burak'ın şutunda defanstan seken topu Bahtiyar aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

73'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Bahtiyar'ın şutunu kaleci Ömürcan çeldi.

74'üncü dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta Muhammed Burak'ın kafa şutunu kaleci Ahmet son anda kornere çeldi.

80'inci dakikada skor eşitlendi. Defansın arkasına aşırtılan topla ceza sahası içerisinde buluşan Hacı Şükrü, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderip skoru ilan etti: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-02 15:34:43



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