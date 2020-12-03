Manisaspor elinden kaçırdı

MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen sezondan beri süren 18 maçlık galibiyet hasretine Çankaya FK önünde son veren Manisaspor, evinde Fatsa Belediyespor'a karşı 2'de 2 yapma fırsatını tepti.
Rakibi karşısında ilk yarıyı önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip 80'inci dakikada gelen beraberlik golüne engel olamayınca düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Manisaspor galip gelememesine rağmen teknik direktör Bülent Ataman yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kolay pes etmedi. Ataman yönetiminde 6 puan toplayan Manisa ekibi, toplam 7 puanla kurtuluş hattının 5 puan gerisinde yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-12-03 11:15:10
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