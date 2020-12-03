Somaspor'un çifte kaybı



SOMA, (DHA)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor, zirve yarışındaki rakiplerinden İçel İdmanyurdu deplasmanında hem sezon başından beri süren yenilmezliğini, hem de liderliği kaybetti. Bu sezon çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldıktan sonra Mersin'deki koltuk mücadelesinde 1-0 mağlup olan Soma, 25 puanla liderliği devralan rakibinin gerisinde 24 puanla ikinciliğe geriledi. Geçen hafta sonu Batman Petrolspor'la evinde berabere kalan Somaspor, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç galibiyete hasret kaldı.

İçel mağlubiyeti sonrası rakibe tepki gösteren teknik direktör Burhanettin Basatemür, "İyi oynadığımız, direkten dönen bir topumuzun olduğu maçı karambolde yediğimiz golle kaybettik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra maalesef futbol oynanmadı. Sürekli kendini yere bırakan ve her türlü futbol dışı işlere başvuran İçel İdmanyurdu takımı için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Maçta yapılanlar bugüne kadar yaşadığım en iğrenç hareketlerdi. Kazanmak için sahte hareket ve davranışlarda bulunmak bir hak değil, ahlak sorunudur. Başta antrenörler olmaz üzere bu tip davranışta bulunan sporcuların özeleştiri yapmalarını tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-12-03 12:01:50



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