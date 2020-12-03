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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de araması olanlara operasyon: 14 gözaltı

İHA

Alaşehir'de araması olanlara operasyon: 14 gözaltı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan 14 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, yakalama emri bulunan 20 şahsın adresine bu sabah saat 06.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda değişik suçlardan yakalanmaları olan M.U. (28), M.K. (38), D.B.K. (36), A.S. (18), K.G. (16), A.O. (47), Z.P. (25), A.E. (53), K.Ç. (39), Ş.Ş. (49), A.U. (35), H.K. (22), A.D. (62), N.S. (52) olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde bulunamayan 6 firari kişinin aranmasına devam ediliyor.
Zanlılar poliste yapılan sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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