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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da kalabalık aileler yurtlarda izole edilebilecek

İHA

Manisa’da kalabalık aileler yurtlarda izole edilebilecek

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık ailelerde pozitif vaka görülmesi ve ev durumunun izolasyon için yeterli olmaması halinde aileler yurtlarda izole edilecek.
Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar yayınlandı. Alınan karar kapsamında durak boyutları büyütülürken, belirti gösteren sürücülerin çalışmalarına da izin verilmeyecek. Valilik tarafından alınan kararlar şu şekilde belirlendi: “Şehir içi toplu taşıma araçlarının özellikle servis araçlarının inmebinme noktalarında araçlar beklenirken ve araçlara binilirken sosyal mesafenin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve kış mevsiminin geldiği de dikkate alınarak özellikle bekleme alanlarındaki durakların boyutlarının büyütülmesine, Covid19 ile uyumlu belirtiler gösteren sürücülerin çalışmalarına izin verilmeyerek, sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelerine karar verilmiştir”
Öte yandan park ve bahçe gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarla ilgili de düzenleme yapıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının girişlerine ve uygun alanlarına ilgili belediyesince kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlikle ilgili afişler ve uygun yerlere dezenfektan konulmasına; buralarda bulunan oturma alanları arasında en az 3 metre mesafe bulunmasını sağlayan düzenlemeler yapılmasına, bu alanlarda piknik yapmanın yasaklanmasına karar verildi.

Kalabalık aileler yurtlarda izole edilecek
Ayrıca yayınlanan karar kapsamında konut sitelerinin ortak kullanım alanlarındaki kantin, büfe, kafe, kafeterya vb. yerlerde yalnızca paket servis yapılmasına, masa, sandalye, sehpa bulundurulmamasına; etkinlik organizasyonlarına izin verilmemesine, site görevlilerinin ve ortak kullanım alanlarında site sakinlerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak bulunmalarına, çocuk oyun alanlarında oyun havuzu (top havuzu) gibi yakın temasa neden olan bölümlerin kapalı tutulması hususlarının site yönetimlerince sağlanmasına ve kolluk görevlilerince denetlenmesine, kalabalık ailelerde (en az yedi kişi) pozitif vaka görülmesi ve hane halkının ikametgahlarının izolasyon için yeterli olmaması halinde, yurt imkanları çerçevesinde değerlendirilerek yurtlarda izolasyona alınmalarına, Spor salonlarında grup halinde yapılan eğitim ve etkinliklerin 12 sporcuyu geçmemek üzere yapılmasına karar verildi.
Valilik tarafından yayınlanan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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