Turgutluspor'a şok mağlubiyet

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TURGUTLU (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 galibiyetle lider Eyüpspor'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Turgutluspor, Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 4-0'lık şok yenilgiyle beklenmedik bir fren yaptı.

Grupta liderlik hesaplarıyla çıktığı maçı farklı kaybeden kırmızı siyahlı ekip geçen hafta evinde yendiği lider Eyüpspor'un yine 4 puan gerisine düştü. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu

2020-12-04 13:44:21



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