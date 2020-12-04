Covid-19’dan hayatını kaybeden tapu müdürü anısına lokma hayrı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Tapu Müdürü Ahmet Kiremitçi anısına lokma hayrı yapıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği (SEMDER), geçtiğimiz günlerde korona virüsten hayatını kaybeden Tapu Müdürü Ahmet Kiremitci anısına lokma döktürdü. Lokma hayrında konuşan SEMDER Başkanı Yıldırım Yılmaz “SEMDER olarak geçtiğimiz günlerde yakalandığı Covid19 hastalığından vefat eden Salihli Tapu Müdürümüz Ahmet Kiremitci anısına lokma döktürdük. Allah hayrımızı kabul etsin” dedi.

Tüm üyelerine ve vatandaşlara yeni tip korona virüs tedbirleri konusunda uyaran Yılmaz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.